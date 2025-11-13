T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Osmaniye İli Merkez İlçesi Kesmeburun Köyü 102 ada 204 parsel





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

SEVGİ EROĞLU ve diğerleri





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:



