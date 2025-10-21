Giriş Tarihi: 21.10.2025 00:01
T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/722 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, AKYAR Mahalle/Köy, 377 Ada, 9 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm Takdire konu ...
Adresi : Osmaniye İli Merkez İlçesi C Blok No:11 Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 15.894,84 m2
Arsa Payı : 166/15894
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar ve şehircilik müd. alınan 50287 sayılı yazısında c blok 30/12/2022 tarih 12/202 sayılı inşaat ruhsatına göre inşa edilmiştir.
Kıymeti : 6.495.150,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Elektrik Dağıtım Şirketinin 99 Yıllığına 36 m2 alanı kiralama şerhi bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:58
Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:58
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 10:58
Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 10:58
17/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02315994