T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

2025/722 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/722 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, AKYAR Mahalle/Köy, 377 Ada, 9 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm Takdire konu ...





Adresi : Osmaniye İli Merkez İlçesi C Blok No:11 Osmaniye Merkez / OSMANİYE





Yüzölçümü : 15.894,84 m2





Arsa Payı : 166/15894





İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar ve şehircilik müd. alınan 50287 sayılı yazısında c blok 30/12/2022 tarih 12/202 sayılı inşaat ruhsatına göre inşa edilmiştir.





Kıymeti : 6.495.150,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler:

Elektrik Dağıtım Şirketinin 99 Yıllığına 36 m2 alanı kiralama şerhi bulunmaktadır.



