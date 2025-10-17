T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

2025/4103 ESAS





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Satışa konu, Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, Kavraz Mevkiinde kain 16243 nolu parsel sayılı 587,02 m2 yüzölçümlü, "Arsa" vasıflı taşınmazın 3/4 hissesi borçlu adına kayıtlı





Adresi : Sakarya İli Serdivan İlçesi Serdivan Mah Kavraz 16243 Parsel Serdivan / SAKARYA





Yüzölçümü : 587,02 m2





İmar Durumu : dosyasında





Kıymeti : 5.559.540,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: dosyasında



