T.C. ŞANLIURFA İCRA DAİRESİ

2025/27576 ESAS









(Takibe konu taşınmazların





kıymetine ilişkin 08/07/2025 BİLİRKİŞİ RAPORUNUN borçluyailanen tebliğine ilişkindir)





ALACAKLI

:

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, 8760043420Vergi Nolu,





VEKİLİ

:

Av. Serdar Polat





Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Veysel Karani Mah. Sefa İş Merkezi No:109/1 Haliliye / ŞANLIURFA





BORÇLU

:

DOĞAN GÜLTEKİN,





BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ÖZETİ





Takip konusu olan Mardin İli Kızıltepe İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 56 ada 8 nolu parselin tapu kaydında arsa vasıflı alanının412,43m² olarak geçtiği, kat irtifakı tapusu olup 7. kat 13 nolu bağımsız bölüm vasfı ise mesken olarak ayrıldığı, 56/8 nolu parselden arsa payı olarak 60/1470 hissesine karşılık gelen taşınmazın alan=16,83m² borçlu adına kayıtlı olduğu yapmış olduğum araştırma sonucu tespit edilmiştir. İmar Durumu-Şehir imar planı içinde bitişik nizamda 8 kat konut altı ticaret alanında kaldığı tespit edilmiştir. Cumhuriyet Mahallesi 930 sokak No:103/13 (asansörde 8. kat) adresindedir. Taşınmaza ait 23.08.2012 tarih, 98 sayılı yapı ruhsatı bulunmaktadır. Değerleme konusu taşınmaz, 7.kat, (13) bağımsız bölüm numaralı meskendir. Kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre; antre, gece holü, salon, 3 oda, mutfak, banyo, duş wc/lavabo ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup 116 m

2

net, 134 m

2