Giriş Tarihi: 19.09.2025 00:01
T.C. ŞANLIURFA İCRA DAİRESİ
İLAN
2025/27576 ESAS
(Takibe konu taşınmazların
kıymetine ilişkin 08/07/2025 BİLİRKİŞİ RAPORUNUN borçluyailanen tebliğine ilişkindir)
ALACAKLI
:
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, 8760043420Vergi Nolu,
VEKİLİ
:
Av. Serdar Polat
Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Veysel Karani Mah. Sefa İş Merkezi No:109/1 Haliliye / ŞANLIURFA
BORÇLU
:
DOĞAN GÜLTEKİN,
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ÖZETİ
Takip konusu olan Mardin İli Kızıltepe İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 56 ada 8 nolu parselin tapu kaydında arsa vasıflı alanının412,43m² olarak geçtiği, kat irtifakı tapusu olup 7. kat 13 nolu bağımsız bölüm vasfı ise mesken olarak ayrıldığı, 56/8 nolu parselden arsa payı olarak 60/1470 hissesine karşılık gelen taşınmazın alan=16,83m² borçlu adına kayıtlı olduğu yapmış olduğum araştırma sonucu tespit edilmiştir. İmar Durumu-Şehir imar planı içinde bitişik nizamda 8 kat konut altı ticaret alanında kaldığı tespit edilmiştir. Cumhuriyet Mahallesi 930 sokak No:103/13 (asansörde 8. kat) adresindedir. Taşınmaza ait 23.08.2012 tarih, 98 sayılı yapı ruhsatı bulunmaktadır. Değerleme konusu taşınmaz, 7.kat, (13) bağımsız bölüm numaralı meskendir. Kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre; antre, gece holü, salon, 3 oda, mutfak, banyo, duş wc/lavabo ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup 116 m
2
net, 134 m
2
brüt alana sahiptir. Bölgede yapılan araştırmalar, taşınmazın yer aldığı binada yapılan araştırmalar ve ana gayrimenkule ait olan evraklar üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde taşınmazın konum ve bulunduğu bölgenin müşteri talep seviyesi ve bölge emlakçılarından alınan bilgiler ile arsa payı gibi özellikleri göz önünde bulundurularak arsa payı dahil taşınmaza 12.000 TL/m2 birim fiyatı üzerinden değer takdir edilmiştir. Taşınmazın değeri: 134 m2 x 12.000 TL/m2 = 1.608.000 TL . raporunda bildirilmiş olduğu, diğer ayrıntılarının dosyamız içerisinde bulunduğu,tebliğ ve ilan olunur.
