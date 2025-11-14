Giriş Tarihi: 14.11.2025 00:01
T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO:
2025/80 Esas
DAVALILAR:
Nebil Uslu, Züheyir Uslu
Davacı Ghazale Alı ile davalılar Mehmet Uslu, Nebil Uslu, Züheyir Uslu arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Babalık Davası) davasının yapılan yargılamasında; adres araştırmasından netice alınamadığından tensip zaptı, dava dilekçesi,duruşma zaptının ve
duruşma günü: 13/01/2026, saat: 09:30
olduğu ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davaya, tebliğden itibaren iki haftalık cevap dilekçesi verme süresinin bulunduğu ve süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde ileri sürülen tüm vakıaların inkar edilmiş sayılacağı ve cevap dilekçesi verildikten sonra henüz cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazların ileri sürülemeyeceği, cevap dilekçesi verilmesi halinde HMK'nın 129. maddesinde belirtilen unsurlar ile davacı sayısınca suret sayısı ve tebligat giderini haiz bulunması gerektiği ihtar olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02333996