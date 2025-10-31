Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 31.10.2025 00:01

T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :
2025/237 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
:
Antalya ili Serik ilçesi Çatallar Mahallesi

ADA NO
:
0

PARSEL NO
:
1554

VASFI
:
Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ
:
3.982,51 m2 daimi irtifak, 1.178,59 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
BOTAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Antalya İli, Serik ilçesi, Çatallar Mahallesi, 1554 parselde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün18/10/2024 tarih ve 0887oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/237 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.23.10.2025
ilangovtr
Basın No: ILN02320810