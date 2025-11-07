Giriş Tarihi: 07.11.2025 00:01
T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/231 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
:
Antalya ili Serik ilçesi Çatallar Mahallesi
ADA NO
:
0
PARSEL NO
:
1189
VASFI
:
Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ
:
272,91 m2 daimi irtifak, 250,94 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
BOTAŞ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Antalya İli, Serik ilçesi, Çatallar Mahallesi, 1189 parselde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün18/10/2024 tarih ve 0887oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/231 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.22.10.2025
ilangovtr
Basın No: ILN02321481