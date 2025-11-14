Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 14.11.2025 00:01

T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO :
2025/204 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
:
Antalya ili Serik ilçesi Gebiz Mahallesi

ADA NO
:
428

PARSEL NO
:
5

VASFI
:
Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ
:
3.220,43 m2 daimi irtifak, 164,38 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
BOTAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Antalya İli, Serik ilçesi, Gebiz Mahallesi, 428 ada 5 parselde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün18/10/2024 tarih ve 0887oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/204 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.24.10.2025
ilangovtr
Basın No: ILN02322186