T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/204 Esas





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Antalya ili Serik ilçesi Gebiz Mahallesi





ADA NO

:

428





PARSEL NO

:

5





VASFI

:

Tarla





YÜZÖLÇÜMÜ

:

3.220,43 m2 daimi irtifak, 164,38 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

BOTAŞ Genel Müdürlüğü





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: