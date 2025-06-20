Giriş Tarihi: 20.06.2025 00:01
T.C. SİLİVRİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. SİLİVRİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO
:
2024/303 Esas
KARAR NO
:
2025/165
Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından sanık Selahattin TUNÇ hakkında Silivri 7.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 06/03/2025 tarihli ve 2024/303 Esas-2025/165 Karar sayılı ilamı ile; sanığın üzerine atılı sabit görülen Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan eylemine uyan5237 Sayılı TCK'nın 142/2-e maddesi gereğince ve Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundaneylemine uyan5237 Sayılı TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince
ayrı ayrı sanığın sonuç OLARAK
4 YIL 2 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA
karar verilmiş, verilen kararın tebliği için Hamit ve Şadiye oğlu, 04/10/1997 doğumlu, 51862178918 TC Kimlik Numaralı Selahattin TUNÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.
1-
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30.maddeleri gereğince
Gerekçeli Kararın
yurt genelinde yayın yapan tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede yayımlanarak
İLANEN TEBLİĞİNE;
2-
Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize ya da en yakın Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine bir beyanda bulunması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 13/06/2025
Basın No:ILN02244661
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