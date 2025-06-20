T.C. SİLİVRİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO

:

2024/303 Esas





KARAR NO

:

2025/165





Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından sanık Selahattin TUNÇ hakkında Silivri 7.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 06/03/2025 tarihli ve 2024/303 Esas-2025/165 Karar sayılı ilamı ile; sanığın üzerine atılı sabit görülen Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan eylemine uyan5237 Sayılı TCK'nın 142/2-e maddesi gereğince ve Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundaneylemine uyan5237 Sayılı TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince

ayrı ayrı sanığın sonuç OLARAK

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA

karar verilmiş, verilen kararın tebliği için Hamit ve Şadiye oğlu, 04/10/1997 doğumlu, 51862178918 TC Kimlik Numaralı Selahattin TUNÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.





1-

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30.maddeleri gereğince

Gerekçeli Kararın

yurt genelinde yayın yapan tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede yayımlanarak

İLANEN TEBLİĞİNE;





2-