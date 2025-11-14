T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO :

2025/269 Esas





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Kütahya ili, Simav ilçesi, Yemişli Köyü, 249 ada 36 parsel





TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ

:

1.750,44 m2





KAMULAŞTIRILACAK ALAN

:

241,36 m2





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

HAYRİYE ŞEN





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLECEĞİ :

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/264 Esas sayısında dava açılmıştır.



