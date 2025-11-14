Giriş Tarihi: 14.11.2025 00:01
T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO :
2025/269 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
:
Kütahya ili, Simav ilçesi, Yemişli Köyü, 249 ada 36 parsel
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ
:
1.750,44 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN
:
241,36 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI
:
HAYRİYE ŞEN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLECEĞİ :
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/264 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
