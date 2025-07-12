Giriş Tarihi: 12.07.2025 00:01
T.C. SÖKE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. SÖKE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO
:
2024/341 Esas
DAVALI
:
ERKAN DURAN Selimiye Mah. 17 Sok No:20/22 İç Kapı No:2 Karacabey/ BURSA
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK 147. Maddesi gereğince, aşağıda belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada, sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Md. Hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu
İLANEN TEBLİĞ
olunur. 15/05/2025
Duruşma Gün ve saati :04/11/2025
günü saat 09:45Söke 1.Aile Mahkemesi duruşma salonu.
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Basın No: ILN02259030