T.C. SÖKE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DAVALI

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ERKAN DURAN Selimiye Mah. 17 Sok No:20/22 İç Kapı No:2 Karacabey/ BURSA





Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.





HMK 147. Maddesi gereğince, aşağıda belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada, sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Md. Hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu

İLANEN TEBLİĞ

olunur. 15/05/2025





Duruşma Gün ve saati :04/11/2025