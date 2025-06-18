T.C. SORGUNSULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

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DOSYA NO

:

2025/47 Ort. Gid. Satış





Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 17/10/2024 tarih ve 2023/689 Esas, 2024/1623 Karar Sayılı Ortaklığın Giderilmesi dava dosyasında verilen hüküm gereği, satışı yapılmak üzere Memurluğumuza gönderilen dava dosyasında hissedarlar Aysema Kızılkaya ve Ümran Kızılkaya için yurt dışı tebligatlarının iade geldiği ve adresleri tespit edilemediği anlaşılmış olup, Aysema Kızılkaya ve Ümran Kızılkaya'nın hissedar olduğu aşağıda yazılı bulunan taşınmazlar Memurluğumuzca satılacaktır. Satış ilanı tebliği yerine geçerli olmak üzereilanen tebliğ olunur.





Taşınmazların; 1. Satış Günü:16/07/2025 - 2. Satış Günü : 18/08/2025 KDV oranı %10'dir.





Satış Yeri : Uyap E-satış Portal





1.Taşınmaz:

Yozgat ili Sorgun İlçesiBüyükeynelli Köyü 101 ada 26 parsel, Tarla vasıflı, 28.301,67 m2,Tespit Edilen Değeri : 972.119,64.-TL





2.Taşınmaz:

Yozgat ili Sorgun İlçesi Büyükeynelli Köyü 101 ada 41 parsel, Tarla vasıflı, 4.580,30 m2,Tespit Edilen Değeri : 157.326,39.-TL





3.Taşınmaz:

Yozgat ili Sorgun İlçesi Büyükeynelli Köyü 108 ada 72 parsel, Tarla vasıflı, 31.970,74 m2,Tespit Edilen Değeri : 1.058.214,06.-TL





4.Taşınmaz:

Yozgat ili Sorgun İlçesi Büyükeynelli Köyü 113 ada 116parsel, Tarla vasıflı, 46.436,55 m2,Tespit Edilen Değeri :1.565.487,89-TL





5.Taşınmaz:

Yozgat ili Sorgun İlçesi Büyükeynelli Köyü 117 ada 6 parsel, Tarla vasıflı,10.707.86 m2,Tespit Edilen Değeri : 779.733,52 .-TL





6.Taşınmaz:

Yozgat ili Sorgun İlçesi Büyükeynelli Köyü 119 ada 7 parsel, Tarla vasıflı,17.552,06 m2,Tespit Edilen Değeri : 591.722,20 .-TL





7.Taşınmaz: