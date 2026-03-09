Giriş Tarihi: 09.03.2026 00:01
T.C. TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2026/4 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
:
Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Elemanlı Mahallesi
MEVKİİ
:
Kötüören Mevkii
ADA NO
:
105
PARSEL NO
:
66
VASFI
:
Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ
:
3.209,23 m²
İRTİFAK TESİSİ
YÜZÖLÇÜMÜ
:
118,31 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI
:
Mustafa ŞAHAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
:
Dava Konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili
DURUŞMA GÜNÜ :
29/04/2026 günü saat 11:30
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/4 Esas sayısında dava açılmıştır.
İlgilinin ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.05.03.2026
