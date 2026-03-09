T.C. TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN





BULUNDUĞU YER

:

Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Elemanlı Mahallesi





MEVKİİ

:

Kötüören Mevkii





ADA NO

:

105





PARSEL NO

:

66





VASFI

:

Tarla





YÜZÖLÇÜMÜ

:

3.209,23 m²





İRTİFAK TESİSİ





YÜZÖLÇÜMÜ

:

118,31 m²





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

Mustafa ŞAHAN





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:

Dava Konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili





DURUŞMA GÜNÜ :

29/04/2026 günü saat 11:30





Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/4 Esas sayısında dava açılmıştır.



