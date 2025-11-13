T.C. UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/64 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :

Uşak İli, Merkez İlçesi, Elmacık Köyü, Karakuyu Mevkii, 244 Ada 69 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasfıyla 16.798,78 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Kadastral yola cephesi yoktur. %2 meyilli, killi-tınlı bünyede, toprak derinliği iyi olan kuru tarım yapılan 1.sınıf tarım arazisidir.





İmar Durumu

:

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa tabidir.





Kıymeti :

5.376.000,00 TL





KDV Oranı :

%10





Kaydındaki Şerhler:

"Uşak Büyük Ova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanı içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz." şerhi ve "6200 sayılı Kanunun Ek 9. maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır" şerhi vardır.



