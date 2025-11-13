Giriş Tarihi: 13.11.2025 00:01
T.C. UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/64 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Uşak İli, Merkez İlçesi, Elmacık Köyü, Karakuyu Mevkii, 244 Ada 69 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasfıyla 16.798,78 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Kadastral yola cephesi yoktur. %2 meyilli, killi-tınlı bünyede, toprak derinliği iyi olan kuru tarım yapılan 1.sınıf tarım arazisidir.
İmar Durumu
:
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa tabidir.
Kıymeti :
5.376.000,00 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler:
"Uşak Büyük Ova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanı içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz." şerhi ve "6200 sayılı Kanunun Ek 9. maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır" şerhi vardır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:28
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:28
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Uşak İli Merkez İlçesi Bölme Mahallesi Karayer Mevkii 666 Ada 38 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasfıyla 11.034,77 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Kadastral yola cephesi yoktur.%1 meyilli, killi-tınlı bünyede, toprak derinliği iyi olan kuru tarım yapılan 1.sınıf tarım arazisidir.
İmar Durumu
:
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa tabidir.
Kıymeti :
3.862.000,00 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler:
"Uşak Büyük Ova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanı içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz." şerhi ve "3083 sayılı Yasanın 13. maddesine gereğince kısıtlıdır" şerhi vardır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 11:28
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 11:28
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Uşak İli, Merkez İlçesi Bölme Mahallesi, Arpalık Mevkii, 626 Ada 184 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasfıyla, 1.683,73 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Kadastral yola cephesi vardır.%1 meyilli, killi-tınlı bünyede toprak derinliği iyi olan, kuru tarım yapılan, 1. sınıf tarım arazisidir.
İmar Durumu
:
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa tabidir.
Kıymeti :
1.936.000,00 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler:
"Uşak Büyük Ova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanı içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz." şerhi ve "3083 Sayılı Yasanın 13. maddesine gereğince kısıtlıdır." şerhi vardır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 12:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 12:28
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 12:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 12:28
10/11/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
