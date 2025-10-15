Giriş Tarihi: 15.10.2025 12:16
T.C. UZUNKÖPRÜ İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2025/286 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|815.000,00
|1
|Taşıt
|22aaj272 Plakalı , 2018 Model , FORD Marka , JT8 Tipli , JT03387 Motor No'lu
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 14:05
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 14:05
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 14:05
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 14:05
14/10/2025
(İİK m.114/4)
ilangovtr
Basın No: ILN02313802