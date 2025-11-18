T.C. VAKFIKEBİR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/38 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Trabzon İli, Vakfıkebir İlçesi, Körez Mahallesi, 197 Ada, 4 Parsel,





Adresi : Körez Mahallesi, Marna Mevkii Vakfıkebir / TRABZON





Yüzölçümü : 12.276,14 m2





İmar Durumu :Yok





Kıymeti : 15.829.515,54 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler:



