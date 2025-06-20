T.C. ZONGULDAK2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

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2025/9 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Zonguldak İli Kilimli İlçesi Karadon Mahallesi 147 ada 12 parsel numaralı Bahçeli Bir Katlı Kargir Ev nitelikli taşınmaz Kilimli Kaymakamlık hizmet binasına 1,1-1,2 km. Zonguldak Meslek Yüksekokulu'na 1,00-1,10 km. Kilimli Kapalı Yüzme Havuzuna 1,20-1,30 km. Kilimli Stadyumu'na 1,25-1,40 km, Kilimli-Zonguldak Karayolu'na 0,75-0,90 km. ticaret ve alışveriş merkezlerine 0,8-1,00 km. uzaklıktadır. Taşınmaz etrafında 2-3 katlı mesken nitelikli seyrek ve dağınık halde bulunan yapılar ile fındık bahçeleri bulunmaktadır. Topoğrafik olarak kısmen eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Çevresinde; az katlı ve çok katlı, dağınık halde konut binaları, yeşil alanlar, bağ bahçeler bulunmaktadır. Bölgesel olarak gelişmemiş bir alanda kalmakta olup yaya ve taşıt ulaşımı açısından kısmen uygun bir noktada bulunmaktadır. Önü açık bölgeye hakim ve kısmen deniz manzarası mevcuttur. Üzerinde bir adet 2 katlı kargir ev ve iki adet depo ile meyve ağaçları bulunmaktadır. A- 2 Katlı Kargir Ev: Yerinde yapılan ölçüm ve incelemeler neticesinde aşağıda gösterilen evin zemin kat ve dubleks kat olmak üzere 2 katlı olarak inşa edildiği ve toplam 442,62 m2 yüzölçümüne sahip olduğu görülmüştür. Dışı sıvalı ve boyalı, çatı örtüsü kiremit kaplı, ısıtma sistemi kaloriferli, pencere doğramaları ilk iki katta PVC esaslı, son katta ahşap doğramadır. Mesken niteliğindedir. Zemin katı 2+1, normal kat 3+1 şeklindedir. Dubleks çatı katında 4 küçük oda ve salon mevcuttur. Tüm odaların tabanları laminant, mutfak ve banyo zeminleri seramiktir. Dış kapılar çelik kapı ve iç kapılar ahşap kapıdır. Kalorifer dairesi: 11,05 m2 yüzölçümüne sahip olan kalorifer binasının dışı sıvalı ancak boyasız, çatı örtüsü ondulin kaplıdır. Tek Katlı Depo: 50,04 m2 yüzölçümüne sahip olan deponun dışı sıvalı ancak boyasız, çatı örtüsü kiremit kaplıdır. Parselde ve etrafında 2-3 katlı ikgmetgahlar ile bahçeleri bulunmaktadır. Bahçede küçük alanlarda kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Yazlık-Kışlık sebze yetiştiriciliği ve hobi amaçlı meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yetiştirilen ürünlerin ticarete konu olacak vasıf, miktar ve yeterlilikte olmadığı görülmüştür.





Adresi : Karadon Mahallesi Subatan Mevki Kilimli / ZONGULDAK





Yüzölçümü : 7.017,56 m2





İmar Durumu : Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı, Park Alanı ve İmar Yolu





Kıymeti : 12.906.355,00 TL





KDV Oranı :

Satış bedelinin %30,11 üzerinden %20, kalan bedel üzerinden %10 KDV





Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibidir.



