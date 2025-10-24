T.C.BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/227 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





Özellikleri:

Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 8831 ada, 27 nolu parselde, 2.840,87 m² tapu alanlı, 173 / 7329 arsa paylı ve niteliği ‘’ BİR ADET BEŞ BİR ADET ALTI KATLI BETONARME APARTMAN OFİS İŞYERİ HAVUZ VE ARSASI ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliğ

i DUBLEKS KONUT olan, A Blok, 5. Kat ve Çatı, 18 nolu bağımsız bölüm olup

borçlu şahıs adına kayıtlıdır





Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı: 21/09/2017-Beyan; KM ne çevrilmiştir.





Mahalli Durumu: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Güneştepe Mahallesi, 856. Sokak, Elitpark Evleri Sitesi, A Blok, No:33, İç Kapı No:18 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz 2 bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Zemin Kat ve 6 Normal Kat olmak üzere toplam 7 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. A Blok, 18 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 88,60 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 121,60 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 135,00 m² olarak hesaplanmıştır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın giriş katı; salon, mutfak¬¬, antre-hol, wc, katlar arası merdiven ve balkon mahallerinden, Çatı Katı ise; 2 oda, hol, banyo-wc ve balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, antre-hol ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup salon ve hol alanı tavan duvar birleşimlerinde alçıpan asma tavan diğer hacimlerde kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında granit tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve wc alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz iki bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup çevresinde ihata duvarı bulunmakta olup parsel içerisinde peyzaj alanları, yüzme havuzu, spor salonu ve açık otopark alanları bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari alan, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Şht. Er Ahmet Erdem Sokağa ve Çamlık Caddesine cephe, Kamelya Caddesine 115 m ve 2.Meşe Caddesine ise 400 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 10,50 km uzaklıkta bulunmaktadır.



