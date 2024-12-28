T.C.BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2021/4129 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2021/4129 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :

İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 1398 Ada, 2 Parsel, E2-E7 BLOK KAT:8 205 BB. Nolu Bağımsız Bölüm Esenyurt Belediye Başkanlığının imar arşivinde yapılan araştırmaya göre; Esenyurt İlçesi, Akevler Mahallesi, 1398 ada 2 no.lu parselin, 12.07.2013 tasdik tarihli, TEM Güneyi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Ticaret + Konut alanında kaldığı ancak; TEM Güneyi 2. Etaba ilişkin İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 28.11.2023 tarih, 2022/1962 Esas, 2023/2640 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan iptal edildiği, hukuki sürecin devam ettiği belirtilmektedir. Keşif tarihinde daire kapısı kapalı olduğundan özellikleri bilgi alınmak, emsal daire gezilmek ve Esenyurt Belediyesinden onaylı projesi incelenmek suretiyle tesbit edilmiştir. Buna göre, E2-E7 blok, 8. kat, (Yerinde/asansörde 7. kat) 205 no.lu bağımsız bölüm plan itibarıyla; (1+0) giriş, salon, salonda açık mutfak, banyo/tuvalet ve 1 balkondan ibaret olup, iç ölçüleri itibariyle takriben 26,29 m2 kullanım alanlıdır. Daire giriş kapısı çelik kapı, oda kapıları panel kapı, zemin laminant parke, ıslak alanlar seramik, pencereler pvcdir. Site yönetimi tarafından dairede kiracının oturduğu belirtilmiştir., 34.525,15 m2 yüzölçümü, 57/295899 arsa payı, Akevler Mahallesi, 1069. Sokak,Future Park Blokları, No: 9G, E2-E7 Blok Kat:8 205 Bb. Esenyurt / İSTANBUL adresli





Adresi :

Akevler Mahallesi, 1069. Sokak,Future Park Blokları, No: 9G, E2-E7 Blok Kat:8 205 Bb. Esenyurt / İSTANBUL





Yüzölçümü :

34.525,15 m2





Arsa Payı :

57/295899





İmar Durumu:

Esenyurt İlçesi, Akevler Mahallesi, 1398 ada 2 no.lu parselin, 12.07.2013 tasdik tarihli, TEM Güneyi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Ticaret + Konut alanında kaldığı ancak; TEM Güneyi 2. Etaba ilişkin İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 28.11.2023 tarih, 2022/1962 Esas, 2023/2640 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan iptal edildiği, hukuki sürecin devam ettiği belirtilmektedir.





Kıymeti :

1.100.000,00 TL





KDV Oranı :

%1





Kaydındaki Şerhler:

Tapu kaydındaki gibidir.



