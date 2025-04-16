T.C.BÜYÜKÇEKMECE1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/1 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/1 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :

stanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Kumburgaz Mah. 2983 Ada, 2 Parsel, B Blok, 1.kat 18 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Marmara Denizine cepheli, yazlık amaçlı kullanılan bir bölgede yer aldığı, E-5 asfaltı sitenin yakınından geçtiği, taşınmaz plan itibariyle giriş, salon, salonda açık mutfak, banyo/tuvaletten ibaret, yaklaşık 32 m2 kullanım alanına sahiptir





Adresi : Kumburgaz Mah. İstanbul Cad Kum Sok Kumkent Sitesi No:8A, B Blok, Yerinde 3B Giriş, 1.Kat D:18 Büyükçekmece / İSTANBUL





Yüzölçümü :

32 m2





Arsa Payı :

12/3486





İmar Durumu : 30.12.1988 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kumburgaz Uygulama imar planında kısmen imar yolunda, kısmen kumsal alanında, kısmen de M rumuzu ile lejantlandırılan alanda kaldığı, plan notlarında M rumuzlu parsellerde planda mevcut durumu ile korunan yapıların plan uygulaması süresince yıkılıp yeniden yapılması öngörülmemiştir. TAKS=0.50, KASK:0.60, Max.H=9.50 m yapılanma koşullarına uyulmak şartı ile yapılaşma, planda korunmuş şekli ile verilen yapı emsalini dolduruncaya kadar devam edeceğini, mevcut bina veya binaların yıkılıp yeniden yapılmak istenmesi halinde; önerilen yapılaşma koşullarına uyulacağı, önerilen koşullara uygun yapılanmış parseller vaziyet planına göre ifraz edilebilir" hükmü bulunduğu belirtilmiştir.





Kıymeti :

1.150.000,00 TL





KDV Oranı :

%1





Kaydındaki Şerhler:

Tapu kaydındaki gibidir. Bağıımsız bölümün/bloğun projede belirlenen ile fiili kullanım uyumsuzdur. Kıyı kenar şeridinde kalmaktadır



