T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2024/32 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/32 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Özellikler
: Denizli İl, Pamukkale İlçe, Dokuzkavaklar Mahalle, 2803 Ada, 7 Parsel...
Adres
: Aktepe Mahallesi 2421 Sokak No: 37 Ve 39 Pamukkale Denizli Pamukkale / DENİZLİ
Yüzölçümü
: 604 m2
Kıymeti
: 4.523.725,00 TL
KDV
: %10
İmar
: Konut Alanı. Ayrık Nizam 2 kat, TAKS:0,40, Çekme mesafeleri 5,00 metre ve 3,00 metre
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:02 - Bitiş Tarih ve Saati: 28/01/2026 - 11:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 11:02 - Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2026 - 11:02
15/11/2025
