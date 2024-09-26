T.C.GAZİOSMANPAŞA4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2023/1051 Esas





Davacı MESUT GÜZEL ile Davalı DENİS ŞABAN arasında Mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Nafakanın Artırımı)davası nedeniyle; "Davacının davasının Kısmen Kabulü ile Gaziosmanpaşa 3.AileMahkemesi'nin 2019/275 E. Sayılı dosyası ile tarafların müşterek çocukları 22/08/2012 doğumlu Efe Ali, 18/12/2014 doğumlu Ata Yiğit, 15/08/2016 doğumlu Ece Naz ve 15.01.2008 doğumlu Dilara Mergeaniçin ayrı ayrı aylık 100,00-TL olarak hükmedilen İştirak Nafakalarının her biri için ayrı ayrı aylık 1.900,00-TL arttırımı ile her biri için ayrı ayrı aylık 2.000,00-TL den toplam aylık 8.000,00-TL İştirak Nafakası olarak dava tarihinden itibaren, tahsilde tekerrüre yol açamayacak şekilde müşterek çocukların bakım ve ihtiyaçlarına harcanmak üzere, davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 423,33‬TL harcın

davalıdan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafından karşılanan 269,85TL başvurma harcı, 669,15 TL peşin harç, 13.366,75TL mahkeme masrafı olmak üzere toplam 14.305,75‬TL yargılama giderinin

kabul red oranına göre

5.722,3‬TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 8.583,45‬TL'nin ise davacı üzerinde bırakılmasına, Davacı tarafından yatırılan ve sarfedilmeyen bakiye kalan gider avansının karar kesinleştiğindehalinde davacıya iadesine, Dair; davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda; kabul ve red oranları dikkate alınarak davacı tarafça gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık, davalı tarafça kesin olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." hususlarının