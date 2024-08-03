Giriş Tarihi: 03.08.2024 00:01
T.C.İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2024/14423 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/14423 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|930.000,00
|1
|Taşıt
34FMN300
Plakalı
, 2021 Model , HYUNDAI Marka , Bayon Style 1.4 MPI 100 PS Tipli , NLHBM81JBMZ122193 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Trafik tescil kaydında özellikleri belirtilen araç üzerinde yapılan incelemede; aracın boyasında muhtelif çizikler olduğu, sağ arka çamurlukta ezikler olduğu tespit edilmiştir. Aracın Ruhsat ve anahtarı yoktur. Ara
ç Tuna Sahil Turizm İnşaat Oto Park Otomotiv- Yalı Mah. Piri Reis Cad. No: 18 Maltepe / İstanbul
bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 12:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 12:07
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 12:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 12:07
01/08/2024
(İİK m.114/4)
Basın No:ILN02071475
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