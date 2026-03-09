T.C.SİLVAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

"Davacı Kerem Duruk ve davalılar Abdulgani KARALİ,Abdulkadir KARALİ, Abdurrahim KARALİ, Ayşe OĞURLU, Baran TUNÇ, Canan EYİBİLEN, Ercan TUNÇ, Feyzi TUNÇ, Gülbin ERSÖNMEZ, Gülsever GÖKDEMİR, Habibe KARALİ, Hanım ERSÖNMEZ, Kader SARILI DEMİR, Lokman ERSÖNMEZ, Mehmet SARILI, Mehmet Hanifi ERSÖNMEZ, Mehmet Meriç DURUK, Mehmet Zahit KARALİ, Meral DURUK, Nazan İNANÇ, Nurdan KOÇ, Orhan Cahit KARALİ , Perihan AYDEMİR, Serdar ERSÖNMEZ, Serhat ERSÖNMEZ, Şimal ERSÖNMEZ, Şükran YILDIZ, Ümit ERCAN KARALİ, Vahide NERİMAN ERGÖR, Zehra SARILI, Zelal SARILI, Zeynep TUNÇ, Zinnet ASLAN, Zülfukar ERSÖNMEZ ve dahili davalılar Abdullah İNANÇ, Cihan İNANÇ, Lorin İNANÇ arasında görülmekte olan Muhtesat Aidiyetinin Tespiti davasında, davalı Neriman Ergör'ün tebliğe elverişli adresinin bulunamaması nedeniyle; davacı tarafından sunulan dava dilekçesi ile Diyarbakır ili Silvan ilçesi Mescit mah. 119 ada 49 parsel nolu taşınmazda davacının kendisine ait olduğunu iddia ettiği asma katlı dükkan hakkında Muhtesat Aidiyetinin Tespiti davası açılmış olup, davalının, Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. gününün ertesi gününden başlamak kaydıyla 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevap verebileceği, cevap vermediği takdirde vakıaları inkar etmiş sayılacağı,

14/05/2026 günü saat 09:30'da