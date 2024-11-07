TEMİZLİK MALZEMESİ VE EKİPMANLARI İLE KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 07.11.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1489673
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
|b) Adresi
|:
|ÇIRAGAN CADDESI NO: 36 34349 ORTAKÖY BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2122274480 - 2129752282
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|Galatasaray Üniversitesi ve Bağlı Birimlerinde Kullanılmak Üzere Temizlik Malzemesi ve Ekipmanları Alımı ile Kırtasiye Malzemesi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
1. Kısım (Temizlik Malzemesi ve Ekipmanları Alımı): 41 Kalem 2. Kısım (Kırtasiye Malzemesi Alımı): 31 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Galatasaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Bu Alım için işe başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen gün olarak kabul edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra 10 takvim günü içerisinde malın tamamı idareye teslim edilecektir. Ancak İdarenin yazılı talebi olduğu takdirde ürünlerin bir kısmı İdarenin belirleyeceği ileri bir tarihte teslim alınabilecektir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanır
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|26.11.2024 - 12:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı C315 Nolu Toplantı Salonu
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.