TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 20.09.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1084555
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
|b) Adresi
|:
|İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği Satınalma Müdürlüğü 34094 FATİH/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124142000-2124142138 - 2126351193-2124142025
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|1 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
TIBBİ MALZEME TEMİNİ - 1 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Mal alımı ile birlikte montaj gerektiren işler de dahil olmak üzere sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.10.2025 tarihine kadar İlgili Birim'in isteği doğrultusunda partiler halinde, siparişinden sonra en geç 15 (onbeş) takvim günü içerisinde sözleşmeye ve Teknik Şartnameye uygun olarak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi' ne teslim edilecektir. Yüklenici son teslim günü kalan malların tamamını ilgili birimin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır.
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|14.10.2024 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavisi Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa - Fatih / İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
|Katalog
|4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Firmanın bayi, anabayi ya da tedarikçi kodunu gösteren belge
Setler ile birlikte verilen malzemeler için istenen belgeler
Sut eşleşme beyanı
TSE Hizmet Yeterlilik belgesi
Ürün takip sistemi ÜTS' den ürün kodu gösterir belge
|4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.
|4.3.4. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.