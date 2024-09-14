TOPKAPI SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ'NDEN





Daha önce ikametgah adresinize gönderilen fakat tarafınıza ulaşmadığı için İl Müdürlüğümüzün 29.07.2024 tarihli, 99061702 sayılı yazısı ekinde Merkezimize iletilen Başkanlık Makamının hakkınızdaki 14.06.2024 tarihli, 97015506 sayılı savunma istemi yazısında belirtilen; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılan soruşturma neticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D maddesinin (j) bendinde yer alan "Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak” hükmü gereğince Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziyeniz teklif edilmektedir. Konuya ilişkin yazılı savunmanızı, 657 sayılı Kanun'un 130'uncu ve Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 30'uncu maddesi gereğince 7 (yedi) günlük sürede Personel Daire Başkanlığına göndermeniz, aksi takdirde bu hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız hususu;