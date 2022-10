Resmi tarih belli oldu: Gibi 3. sezon ne zaman başlayacak?

2 sezon 22 bölümden oluşan EXXEN'nin sevilen dizisi Gibi, 3. sezonuyla yeniden sevenleriyle buluşuyor. Büyük bir hayran kitlesi bulunan dizinin 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu. 3. sezon resmi olarak 7 Ekim 2022 Cuma günüEXXEN ekranlarından yayına girecek.

GİBİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç, Ahmet Kürşat Öçalan, Rasim Can Güneş, Arda Berç Dalıcı, Celal Öztürk, Ferda Işıl, Yaşar Karakulak, Burak Güneş, Ezgi Ay, Elçin Atamgüç, Sait Seçkin, Ayhan Kızılsu, Manolya Urkan Gençay, Nevzat Yılmaz, Arzu Oruç, Ahmet Talay, Can Kolukısa, Enfal Üzel, Ümran Şakir, Tayfun Sav, Necat Bayar, Şükran Çağman, M. Erdal Parmaksızoğlu, Fatma Nilgün İslamoğlu, Kevork Türker, Asya Özkök, Salih Ünal, Kaya Erdaş, Ömer Uluocak,Cengiz Ergezer, Demir Parscan, Korhan Eriş, Adnan Zaman, Mustafa Develi, Havva Seziş, Melis Tamtaş, Berfin Karatay, Mukadder Emirosmanoğlu, Yurdaer Tosun, Mehmet Kaçıra, Ozan Elatunterin, Mustafa Erkan, Hüseyin Baylan, Fırat Şahin, Volkan Aktan, Metin Hasgül, Musa Has, Ceyhun Yağmurlar, Dilara Öztunç, Zeki Ocak, Bahadır Yılmaz, Beşir Çakmak, Ibrahim Şahin, Şükrü Şengül.

GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.