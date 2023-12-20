|
Özgün

Fahiş fiyatların belini kıracak çok önemli karar Resmi Gazete’de! Türkiye'de yeni bir devir başlıyor: Fiyat listeleri giriş kapısı ve masalara konulacak

Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketlerine yönelik önemli bir karar geldi. Karara göre, işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin, fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu olacak. Bu uygulama 1 Ocak 2024'ten itibaren zorunlu olacak. İşte düzenlemenin detayları.

13:07 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Lokanta, restoran ve kafelerde yeni dönem: 1 Ocak 2024'ten itibaren zorunlu olacak.
Lokanta, restoran ve kafelerde yeni dönem: 1 Ocak 2024'ten itibaren zorunlu olacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
'de yayımlandı.

Buna göre, hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.

FİYAT ETİKETİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti veren iş yerleri fiyat listelerini giriş kapısı ve masa üstlerine koyacak. Uygulama 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamayla düzenlemenin detaylarını paylaştı. Buna göre, lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin sunduğu mal ve hizmet fiyatlarında, enflasyon oranının ve maliyetlerin çok üzerinde, devamlı fiyat artışları yapıldığı ve bunların fiyat listesi ve tarifeler yoluyla tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilerek ekonomik çıkarlarının korunması amacının gerçekleştirilmesine engel olduğuna ilişkin son dönemde çok sayıda tüketici şikayeti ulaştı.

Bakanlığa intikal eden bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik ihtiyacı doğdu. Düzenlemenin yapıldığı sektörü temsil eden ilgili mesleki kuruluşlardan da uygun görüş alınarak yönetmelik değişikliği yapıldı.

Düzenlemeyle tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde daha iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

Tüketicilerin, satın almadan önce mal ve hizmetlerin nitelikleri ile fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmeleri, fiyat etiketi ve listeleri ile kasa fiyatları arasında farklılık bulunmaması gerekiyor.

FİYAT EKİKETİ FİYATLARINA UYMAYANLARA CEZA UYGULANACAK

Bakanlık tarafından yılın 11 ayında 65 bin 375 farklı firmada denetimler yapıldı, 20 bin 209 firmaya toplam 37 milyon 21 bin 761 lira idari para cezası uygulandı.

Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimler 2024 yılında da hız kesmeden devam edecek.



#fiyat etiket uygulaması
#resmi gazete
#Ticaret Bakanlığı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti İstanbul büyükşehir belediyesi başkan adayı kim, belli oldu mu? Temayül yoklamasında 10 bin kişi oy kullandı