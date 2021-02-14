Reyting sonuçları cumartesi 13 Şubat 2021! Dün reyting birincisi kim oldu? Gönül Dağı reyting sonuçları

Reyting Sonuçları 13 Şubat 2021 Cumartesi için merak ediliyor. Dün reyting birincisi kim oldu sorusu ise izleyicilerin en çok merak ettiği konu oldu. Reyting Sonuçları günlük olarak yayınlanır ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak üç çeşit ölçülür. Dün TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı reyting sonuçları da son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Peki, Dün reyting birincisi koltuğunda kim oturdu? İşte Reyting Sonuçları 13 Şubat Cumartesi listesi hakkında detaylar...

13 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Dün reyting sıralamasında kim birinci oldu merak edilirken, Gönül Dağı dizisi reyting sonuçları da en trend konular arasında yer aldı. Sonuçlar, Total, AB ve 20+ABC1 olarak 3 şekilde açıklanacak. 13 Şubat 2021 Cumartesi Reyting Sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizde bulabilirsiniz.

13 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI

Dün akşam TV’de yer alan yapımlar ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:00 Arıza

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Sevimli Yunus 2

16:00 Sadakatsiz

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kong: Kafatası Adası

22:30 Matrıx Reloaded

ATV YAYIN AKIŞI

15:20 Maraşlı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötes