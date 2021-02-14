Reyting sonuçları cumartesi 13 Şubat 2021! Dün reyting birincisi kim oldu? Gönül Dağı reyting sonuçları

Reyting Sonuçları 13 Şubat 2021 Cumartesi için merak ediliyor. Dün reyting birincisi kim oldu sorusu ise izleyicilerin en çok merak ettiği konu oldu. Reyting Sonuçları günlük olarak yayınlanır ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak üç çeşit ölçülür. Dün TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı reyting sonuçları da son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Peki, Dün reyting birincisi koltuğunda kim oturdu? İşte Reyting Sonuçları 13 Şubat Cumartesi listesi hakkında detaylar...
13 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Dün reyting sıralamasında kim birinci oldu merak edilirken, Gönül Dağı dizisi reyting sonuçları da en trend konular arasında yer aldı. Sonuçlar, Total, AB ve 20+ABC1 olarak 3 şekilde açıklanacak. 13 Şubat 2021 Cumartesi Reyting Sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizde bulabilirsiniz.
13 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI
Dün akşam TV’de yer alan yapımlar ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:00 Arıza
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Sevimli Yunus 2
16:00 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kong: Kafatası Adası
22:30 Matrıx Reloaded
ATV YAYIN AKIŞI
15:20 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötes
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