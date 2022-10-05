Özgün Rigas FS - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Rigas FS - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü haftasında Rigas FS temsilcimiz Başakşehiri konuk edecek.Skonto Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Radu Petrescu yönetecek. Grupta 6 puanla lider bulunan Başakşehir 1 puanı bulunan Rigas FS karşısında 3 puan alarak liderliğini korumak istiyor. Peki Rigas FS - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rigas FS - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan turuncu-lacivertliler, 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında dokuzuncu sınavını verecek. Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 20 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

RİGAS FS - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Rigas FS - Başakşehir maçı 6 Ekim Perşembe saat 22:00’da başlayacak.

RİGAS FS - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Rigas FS - Başakşehir maçı saat 22:00’da EXXEN ve TV 8,5’dan naklen yayınlanacak.

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