Vatandaşlar Rize-Artvin Havalimanı’nın açılış töreni için gün sayıyor. Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesinde yapılan havalimanı yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek olan Rize-Artvin Havalimanı kullanıma hazır durumda.9Mayı 2022 tarihindeki gerçekleşen Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın ne zaman açılacağı ile ilgili gün verdi. Peki, Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Rize - Artvin Havalimanı açılma tarihi ve bütün detaylar haberimizde...

Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi; Cumartesi günü Rize-Artvin havalimanın açılışını yapacağız. Dünyada 5 tane deniz üzerine kurulu havalimanı vardır, bunlardan 2 tanesi bizdedir. Bu açılış töreninde Aliyev kardeşim de bizle birlikte olacak.

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5 yılda tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs Cumartesi günü açılarak hizmete girecek.

Resmi Gazete’de yayımlanmıştı

RESMİ Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi. Kararın, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1’inci maddesi gereğince verildiği aktarıldı.

İlk uçak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyacak

Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2’nci, dünyanın ise 5‘inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz’in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi. Son çevre düzenlemelerinin yapıldığı havalimanına ilk iniş, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i taşıyan uçaklarla yapılacak.