Özgün Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Rize - Artvin Havalimanı açılma tarihi
ÖZGÜN HABERLER

Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Rize - Artvin Havalimanı açılma tarihi

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi Rize-Artvin Havalimanı’nın açılış tarihi. 3 Nisan 20172de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından temeli atılmıştı. Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı açılış töreniyle hizmete sunulacak. Vatandaşlar Rize-Artvin Havalimanı’nın açılış tarihi için gün sayıyor. Peki, Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Rize - Artvin Havalimanı açılma tarihi ve bütün detaylar haberimizde...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Rize - Artvin Havalimanı açılma tarihi
​Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak?

Vatandaşlar Rize-Artvin Havalimanı’nın açılış töreni için gün sayıyor. Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesinde yapılan havalimanı yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek olan Rize-Artvin Havalimanı kullanıma hazır durumda.9Mayı 2022 tarihindeki gerçekleşen Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın ne zaman açılacağı ile ilgili gün verdi. Peki, Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Rize - Artvin Havalimanı açılma tarihi ve bütün detaylar haberimizde...

Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi; Cumartesi günü Rize-Artvin havalimanın açılışını yapacağız. Dünyada 5 tane deniz üzerine kurulu havalimanı vardır, bunlardan 2 tanesi bizdedir. Bu açılış töreninde Aliyev kardeşim de bizle birlikte olacak.

5 yılda tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs Cumartesi günü açılarak hizmete girecek.

Resmi Gazete’de yayımlanmıştı

  • RESMİ Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.
  • Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi. Kararın, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1’inci maddesi gereğince verildiği aktarıldı.

İlk uçak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyacak

Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2’nci, dünyanın ise 5‘inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz’in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi. Son çevre düzenlemelerinin yapıldığı havalimanına ilk iniş, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i taşıyan uçaklarla yapılacak.

Rize-Artvin Havalimanı açılışı için geri sayım başladı
FOTOĞRAF 9
Title
Ordu-Giresun Havalimanı’nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye’deki ve Karadeniz Bölgesi’ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmalarında sona gelindi.
Title
3 Nisan 2017’de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanarak önümüzdeki günlerde açılacak.
Title
Türkiye’nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanının açılışı için 8 ay sonra Rize’ye gidecek olan Erdoğan, havalimanının açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile beraber yapacak.
Title
İşte Rize-Artvin Havalimanı'nın son hali...
Title
Title
Title
Title
Title
Rize-Artvin Havalimanı açılışı için geri sayım başladı
Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı, 14 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'in katılımıyla hizmete açılacak.
BursadakiAVMde yangın

Bursa'daki
AVM'de yangın

​Mağazanın tavanı çöktü.
Şimdiye kadarki en büyüğü

Şimdiye kadarki en büyüğü

​Odyssey of the Seas Türkiye'ye demir attı.
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mağdurları suçladı: Şikayet ettikleri için paralarını alamadılar

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz

Zifte yapışan keçinin çobanı doğaya bırakılan atıklardan şikayetçi.

​Skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi: Polis annenin peşinde.
Şölen havasında gençlik festivali

Şölen havasında gençlik festivali

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşatacak.

TikTok fenomenine<br> aracında infaz

TikTok fenomenine
aracında infaz

Neden öldürüldüğü ortaya çıktı: Tüyler ürperten detaylar.

​Türkiye'ye kızılötesi güç: Hainlerin korkulu rüyası olacak.

​Koparan yandı: Cezası 110 bin TL.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.