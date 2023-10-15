Kayalıklara çarparak yarıya kadar denize batan otomobildeki sürücü ile araçta bulunan Meliha Durmaz, kaza yerine yaklaşan balıkçı teknesi ile kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların ilk müdehalesini yapmasının ardından sürücü Güller’i Rize Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralı Durmaz’ı ise Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.