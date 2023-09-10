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Rize'de denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi

Rize'de denizde hortum meydana geldi. Sabah saatlerinde denizde oluşan hortum, kent merkezinin bazı noktaları ile Çayeli ilçesinde görüldü. Bazı vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti. İşte video.

10:34 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Rize haberleri

Rize haberleri

’de sabah saatlerinde denizde oluşan hortum, kent merkezinin bazı noktaları ile Çayeli ilçesinde görüldü. Bazı vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İşte video.

DENİZDE HORTUM MEYDANA GELDİ (VİDEO)

Sabah saatlerinde denizde oluşan hortum, kent merkezinin bazı noktaları ile Çayeli ilçesinde görüldü. Bazı vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.



#Rize
#Çayeli
#Rize haberleri
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