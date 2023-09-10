Rize haberleri
’de sabah saatlerinde denizde oluşan hortum, kent merkezinin bazı noktaları ile Çayeli ilçesinde görüldü. Bazı vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İşte video.
DENİZDE HORTUM MEYDANA GELDİ (VİDEO)
DENİZDE HORTUM MEYDANA GELDİ (VİDEO)
Sabah saatlerinde denizde oluşan hortum, kent merkezinin bazı noktaları ile Çayeli ilçesinde görüldü. Bazı vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.
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1 saat önce