Rize’de yarın okullar tatil mi? 3 ilçede 41 köy yolu ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Rize’de 3 ilçede 41 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor. Ekipler, ayrıca bölgede hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla, oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Rize kar yağışı

Rize’de yarın okullar tatil mi?

Rize Valiliği yarın okul tatili açıklaması yapmadı. Rize’nin yüksek kesimlerine yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin’de 12, Çayeli’de 6 ve İkizdere’de 23 olmak üzere toplamda 41 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yolları için Rize İl Özel İdare ekipleri 11 iş makinesi ve 23 personelle çalışmalarını sürdürüyor. İkizdere ilçesi Ballıköy, Çiçekli, Eskice ve Çataltepe Köyleri ve Çamlıhemşin ilçesi , Kale, Ortaklar, Ortayayla, Sıraköy, Yaylaköy ve Yazlık Köylerinde nüfus olmadığından karla mücadele çalışması yapılmıyor.

REKLAM