Özgün Rusyanın dost olmayan ülkeler listesi
ÖZGÜN HABERLER

Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesi

Rusya, dost olmayan ülkeler listesi yayınladı. Listede ABD ve AB ülkeleri dışında birçok ülke yer aldı. Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var? İşte o listenin detayları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rusyanın dost olmayan ülkeler listesinde kimler var? Rusyaya dost olmayan ülke listesi
​Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesinde kimler var? Rusya'ya dost olmayan ülke listesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna işgali yüzünden tepkilerin odağındaki Rusya'ya bütün dünyadan yaptırım ve tepkiler artarken, Moskova ilginç bir liste yayınladı.

Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var?

  • Rusya'nın "dost olmayan ülkeler" adı altında yayınladığı listede ABD ve AB ülkeleri dışında birçok ülke yer aldı.
  • Listede ABD ve Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerle birlikte Anguilla, Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık, İzlanda, Kanada, Lihtenştayn, Mikronezya, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Birleşik Krallık (İngiltere), San Marino , Kuzey Makedonya, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre ve Japonya yer aldı.
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi günü, hükümeti Rusya'ya karşı "dostça olmayan adımlar atan" ülkelerin bir listesini hazırlamaya yönlendiren bir kararname yayınlamıştı.

Rusya- Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Gözler 3. müzakereden çıkacak kararda!
ÖZGÜN
Rusya- Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Gözler 3. müzakereden çıkacak kararda!
Sona gelindi

Sona gelindi

​TOGG ve Milli Savaş Uçağı için artık gün sayıyorlar.
Tamamen çekiliyor

Tamamen çekiliyor

​Enerji devi Shell'den Rusya kararı.
İşgalde 13üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti

TÜMOSAN'ın ürün ve ekipmanları Konya'daki fuarda sergileniyor.

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kemikleşen sorunları ortadan kaldırıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen programda konuşuyor.

​İstanbul ve Ankara'ya uyarı yapıldı: Yarın başlıyor.
Birinci sıradayız

Birinci sıradayız

​Malatya Büyükşehir Belediyesi 15 belediye içinde en ön sırada.

​Evlat nöbetindeki annelerden HDP'ye 8 Mart tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.