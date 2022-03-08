Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesi Rusya, dost olmayan ülkeler listesi yayınladı. Listede ABD ve AB ülkeleri dışında birçok ülke yer aldı. Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var? İşte o listenin detayları...

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