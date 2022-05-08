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Rusya'nın saldırılarında Ukrayna'da kaç çocuk öldü?

Rusya'nın Ukrayna işgaliyle Ukrayna'da birçok can kaybı yaşandı. Bunlar arasında bugüne kadar kaç çocuğun hayatını kaybettiği merak ediliyor. 24 Şubat'tan bugüne kadar Ukrayna'da kaç çocuk can kaybı yaşandı? İşte, detaylar.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Rusyanın saldırılarında Ukraynada kaç çocuk öldü?
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Rusya ve Ukrayna arasında sular durulmuyor. Yapılan açıklamaya göre kaç çocuk hayatını kaybetti? Detaylar haberimizde.

RUSYA SALDIRILARINDA UKRAYNA KAÇ ÇOCUK CAN KAYBI VERDİ?

Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 225 çocuğun hayatını kaybettiği, 413 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1635 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 126'sının tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 225 çocuğun hayatını kaybettiği, 413 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

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