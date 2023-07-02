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Ryan Kent resmen Fenerbahçe kadrosunda: İşte sözleşme detayı

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent'i 4 yıllığına kadrosuna kattı. Ryan Kent, bu sezon 11 numaralı formayı giyecek. Eylül 2019'da Liverpool'dan 7.2 milyon Euro bonservisle Rangers'a transfer olan 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun sözleşmesi Haziran ayında sona erdi. Kent, İskoçya Premier Ligi'nde geçirdiği 5 sezonda 218 maçta 33 gol ve 56 asistlik performans sergiledi. Peki Ryan Kent ne kadara transfer oldu?

17:14 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ryan Kent Fenerbahçe transferi

Ryan Kent Fenerbahçe transferi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Fenerbahçe forması giyeceği bildirildi.

Ryan Kent için Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco'nun da katıldığı belirtilerek, "Ryan Kent'e 'Ailemize hoş geldin.' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi. Ryan Kent'in sağlık kontrolünden de geçtiği aktarıldı.

Ryan Kent kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ryan Kent 11 Kasım 1996’da dünyaya geldi. Liverpool akademisinden yetişen İngiliz futbolcu Ryan Kent, Coventry City'deki kiralık döneminin ardından Ocak 2016'da kulüp için ilk kez ilk on birde sahaya çıktı. 2016-17 sezonunu Barnsley'de kiralık olarak geçirdi ve kulübün Sezonun Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. 2017'de Alman kulübü Freiburg'da kiralık olarak forma giydikten sonra bir kez daha kiralık olarak Bristol City'ye gitti. Kent, 2018-19 sezonunda kiralık olarak oynadığı Rangers'ta PFA İskoçya Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra Eylül 2019'da İskoç kulübü Rangers'a kalıcı olarak imza attı. Eski bir İngiltere genç millî futbolcusu olup ülkesini 18 yaş altı ve 20 yaş altı seviyelerinde temsil etmiştir.

Ryan Kent hangi mevkide oynuyor?

Kanat oyuncusu olarak oynayan Kent, her iki kanatta da rahatlıkla oynayabilir, ancak çoğunlukla sol kanat oyuncusu olarak oynar, ayrıca ikinci forvet veya hücuma yönelik orta saha oyuncusu olarak da oynayabilir. Özellikle 'bire bir durumlarda' topla birlikte koşarak dripling yeteneğinin yanı sıra çalışma hızı ve orta yapma becerisiyle tanınır.

#Ryan Kent
#Ryan Kent transfer
#fenerbahçe
9 dakika önce
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Ryan Kent resmen Fenerbahçe kadrosunda: İşte sözleşme detayı