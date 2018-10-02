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Saatler geri alınacak mı? Yaz saatine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Son günlerde merak konusu olan yaz saati uygulamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut yaz saati uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.

Haber Merkezi AA
Saatler geri alınacak mı karmaşası son buldu. Mevcut yaz saati uygulamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Saatler geri alınacak mı karmaşası son buldu. Mevcut yaz saati uygulamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yaz saati uygulamasına ilişkin karar açıklandı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut yaz saati uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

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