|
Özgün

Peygamberimizin ayı olan Şaban ayı günahları temizleyen aydır

Rabbimiz bizlere bazı bereketli zamanlar ihsan etmiştir. Bu zamanlar, kulluk şuurumuzu tazelemek, Âlemlerin Rabbi’ne yönelmek, günahlarımızdan tevbe etmek, dünyadan yakamızı kurtarıp kalplerimizi temizlemek için Allah Tealâ’nın seçtiği zamanlardır. Üç ayların ilki olan Recep ayının sonlarına doğru geldi. Peygamber Efendimizin (S.A.V) ayı olan ve günahlardan temizlenme ayı olan Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Şaban ayının sona ermesinin ardından da 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlayacak. Peki 2023 Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı başlangıç tarihi.

15:04 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Şaba ayı

Şaba ayı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre; Üç aylar, Recep ayı ile başladı. Recep ayı 23 Ocak günü Recep ayı ile başladı. 21 Şubat 2023 tarihinde ise Recep ayı sona erecek.

Üç aylar nedir, hangileri?

Receb, Şaban ve Ramazan ayları, müslümanın olgunlaşma yolunda derin bir nefes aldığı, manevi inşasının kuvvetlendiği aylardır. Bu aylarda ilahî rahmet ve feyz müminlerin gönüllerini huzura ve sükûna gark eder. Yediden yetmi­şe bütün müslümanları kuşatan, kucaklayan rahmet yağmuru adeta bütün toplumu arındırır. Muhtaçlar, zayıflar, komşular, evlatlar, büyükler hatırlanır. Ümmet-i Muhammed’in birlik ve kardeşlik şuuru yeniden uyanır.

Şaban ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet’in dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Şaban ayı bu yıl 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Şaban ayının 14. günü yani 6 Mart 2023’de Berat Kandili olacak.

2023 Ramazan ne zaman başlayacak?

Şaban ayının sona ermesinin ardından da 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlayacak. 2023 Ramazan başlangıcı ise 23 Mart 2023 Perşembe günü olacak.

Şaban ayı önemi nedir?

Şaban ayını önemli yapan özelliklerden biri, "üç aylar"ın ikincisi olmasıdır. Bilindiği gibi, üç ayların ilki Receb, üçüncüsü de Ramazandır. Şaban ayının önemli bir hususiyeti de, "Beraat gecesi"nin bu ayın on beşinci gecesine tesadüf etmesidir. Beraat gecesi, meleklerin inmesi, duaların kabul olunması, duaların geri çevrilmemesi gibi birçok fazilete sahip olduğu için, bulunduğu ayı da değerli kılmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadislerinde; “Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!” buyurdu.


Rabbimiz pişmanlık duyan hiçbir kuluna kapıyı örtmemiştir! Tövbe istiğfar duası
Rabbimiz pişmanlık duyan hiçbir kuluna kapıyı örtmemiştir! Tövbe istiğfar duası

İnsan hata yapar, günah işler çünkü onun fıtratındandır. Eğer bir insan Allah’a yönelirse, Rabbi'ne dönerse, Yüce Mevla da ona döner. Allah’tan ancak ve ancak kafir olanlar ümidini keser. İnsan, hem büyük günahlardan hem de küçük günahlardan pişmanlık duyacak. Peygamberler dahi tevbe etmişlerdir. Tövbe, Allah’a yönelmek demektir, pişmanlıktır, nedamet duymaktır. Yapılan hataları terk etmektir. İşlenilen günahları bırakmaktır. Terk edilen kapıya yeniden gelmektir. Rabbimiz tövbe kapısını her daim açık tutmaktadır. Peki o halde tövbe nasıl edilir, duası nedir? Tövbe istiğfar nasıl getirilir? İşte tövbe istiğfar duası Diyanet Arapça ve Türkçe okunuşu, faziletleri, uzun ve kısa hali.


Korku ve sıkıntı duası: Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua
Korku ve sıkıntı duası: Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua

Depremler, yangınlar, seller, savaşlar... Dünya bir imtihan yeridir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim birçok ayette bu hakikati dile getirir. Rabbimiz, kullarını türlü türlü sınava tabi tutmaktadır ki, Enbiya Suresi’nin 35. ayetinde, “Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” buyrulmaktadır. Hayatın akışı içerisinde her birimizin yaşadığı zorluklar, çile ve kederler, maddi ve manevi sıkıntılar mutlaka olacaktır. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır. İmtihanlarla sınanan mümin ise sabır kalkanına yapışıp bol bol dua ve niyazda bulunacaktır. Peki Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua hangisidir? Sıkıntıya karşı Efendimiz (s.a.v) ne tavsiye etmiştir? Sıkıntı duası nasıl yapılır, hangi dualar okunur? İşte Sıkıntı dert ve sabır duaları.


#şaban ayı
#üç aylar
#ramazan 2023
1 saat önce
default-profile-img
Peygamberimizin ayı olan Şaban ayı günahları temizleyen aydır
Katar'dan deprem açıklaması: Tüm imkanlarımızı Türkiye için seferber ettik
Deprem bölgesindeki esnafın kredi borcuna erteleme
Anaokulları ne zaman açılacak?
Esnafın düşük faizli kullandıkları düşük faizli kredi borçları ertelendi
Peygamber Efendimizin yaptığı deprem duası
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.