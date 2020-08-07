Şaban Palabıyık Yeni Projelerine İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Palabıyık “Koronavirüs salgınının toplumu iyiden iyiye etkisi altına aldığı şu günlerde yeni girişimde bulunacakların biraz daha beklemelerinde fayda var. Henüz tam olarak ekonomik sıkıntılar bitmiş değil. Ancak umarım Koronavirüs aşısı bulunarak hem ülkemizdeki ekonomik sorunlar hem de dünyanın maruz kaldığı bu kötü durumdan bir an önce kurtuluruz” ifadesini kullandı.

Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden Şaban Palabıyık açıklamalarına “Korona adlı virüs tüm dünyayı kısa süre içerisinde etkisi altına alması neredeyse tüm sektörleri zarara uğrattı. Birçok girişimci zarara uğratırken bir kısmını da iflas etti. Kendim de bu süreçten etkilendim. Özellikle inşaat sektöründeki hammadde ihtiyacı, ithalat ve ihracatın durdurulması ve yerli satıcıların bu durumu fırsat bilerek fiyatları oldukça artırması kendim dâhil birçok iş adamını zarara uğratırken konut sahibi olacak pek çok kişinin de zarara uğramasına neden oldu. Vatandaş mecburen fahiş fiyatlara konut aldılar ya da mevcut paralarından çok daha yüksek fiyatlara konut satıldığı için vazgeçtiler.” Şeklinde devam etti. Açıklamaları ile sektöre şeffaf bir bakış açısıyla yaklaşan Palabıyık olumsuz durumun hem kendisi hem de diğer iş adamları hem de konut sahibi olmak isteyen pek çok kişi için bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.