"Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları nedir?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz tarihlerde açıklanan Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için araştırmalar sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen kılavuz için merak günden güne artıyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları nedir?

36 BİN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı eski bakanı Fahrettin Koca konuya dair "Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Hayırlı olsun." sözlerine yer vermişti.

Karara göre; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN?