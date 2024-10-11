Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları nedir?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları nedir?

12:4511/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi

"Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 36 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Zaman zaman merak konusu olan alım için bazı sorular gündeme gelmeye devam ediyor. Sağlık sektöründe iş arayanlar, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman?

"Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları nedir?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz tarihlerde açıklanan Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için araştırmalar sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen kılavuz için merak günden güne artıyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları nedir?

36 BİN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı eski bakanı Fahrettin Koca konuya dair "Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Hayırlı olsun." sözlerine yer vermişti.

Karara göre; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru işlemleri henüz başlamadı. Konuya ilişkin tarihler duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.

#Sağlık Bakanlığı
#Sağlık Bakanlığı personel alımı
#Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteorloji duyurdu: Sıcaklıklar azalıyor! 12-13 Ekim 2024 il il hafta sonu yaşanacak hava durumu