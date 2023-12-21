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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 419 sürekli işçi istihdamı...

"Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 4-8 Aralık 2023 tarihleri arasında elektronik (online) yapılan Sağlık Bakanlığı 419 Eski Hükümlü sürekli işçi alımı başvurularının ardından, şimdi tüm gözler kura çekimi ve kura sonuçları listesinde olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 419 sürekli işçi istihdamı...

13:23 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları
Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları

"Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi yapıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı kura çekimine dair araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi istihdamı yapacaklarını duyurmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi yapıldı mı? 419 sürekli işçi istihdamı...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı.


Kura çekimi 22 Aralık Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Ankara'da düzenlenecek.


Sonuçların kura çekiminin ardından ilan edilmesi bekleniyor.


İSİM LİSTELERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınava alınacak adayların listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecek.


Kura ile belirlenen sınava alınacak asıl ve yedek aday listeleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.


BAŞARI PUANI KAÇ?

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek, en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacak.

#Sağlık Bakanlığı
#Sağlık Bakanlığı işçi alımı
#kura çekimi
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