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saglik-bakanligina-personel-alinacak

Sağlık Bakanlığına 12 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığına 12 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığına 12 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için ilana çıktı.

Adaylar tercihlerini, 7 - 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sağlık Bakanlığının personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız

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