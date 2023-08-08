|
Özgün

Binlerce sağlık çalışanını heyecanlandıran açıklama: Taban ve nöbet ücreti zammı kapıda!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca sağlık çalışanlarının tavan ve nöbet ücretleriyle ilgili de mesaj verdi. Bakan Koca, tavan ve taban oranlarının düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Bakan Koca’nın çalışanların sabit ücretlerinin emekliliğe yansıması konusu ilişkin de flaş açıklamaları oldu. Peki çalışanların sabit ücretleri emekliliğe yansıyacak mı?

13:11 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Sağlık çalışanların tavan, taban ve nöbet ücretleri ne kadar olacak?

Sağlık çalışanların tavan, taban ve nöbet ücretleri ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık çalışanlarının taban ücretinin en az bir kat artırılması gerektiğini dile getiren Fahrettin Koca, tavan oranlarının da düzenlenmesi gerektiğini belirtirken "Nöbet ücretlerinin hekimler dahil olmak üzere herkesi gözeterek, çalışan işçilerin nöbet ücretinin üstüne çıkarılması gerektiği de aşikar bir durum" dedi.

Çalışanların sabit ücretleri emekliliğe yansıyacak mı?

Bakan Koca şunları söyledi: “Çalışanların sabit ücretlerinin emekliliğe yansıması konusu var. Cumhurbaşkanımızın bu konuda müjdesi vardı Tıp Bayramı'nda biliyorsunuz. Emekliliğe sayılacaktı bu henüz yapılmadı. Yapılsın gayreti içindeyiz. Sağlık çalışanlarının taban ücreti katsayısı 0,32'ydi. Uzmanlarda 4,5, pratisyenlerde 2,25, asistanlarda 3,40 gibiydi. Sağlık çalışanlarının ise 0,32 idi. Yani sağlık çalışanlarımızın taban ücreti, hekim arkadaşlarımızın taban ücretinin 10-15'te biriydi. Bu oranın makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatindeyim."

Sağlık çalışanı nöbet ücretleri nasıl hesaplanacak?

“Hepsi için taban ücretini artırılması ama sabit ücretin emekliliğe sayılması, bunlara ilave olarak da nöbet ücretlerinin hekimler dahil olmak üzere herkesi gözeterek çalışan işçilerin nöbet ücretinin üstüne çıkarılması gerektiği de aşikar bir durum. Ayrıca tavan oranlarının da düzenlenmesi gerekiyor. Aile hekimliğiyle ilgili cari ödemeler sorun olmaya başladı. Aile hekimliği uzmanlarının da uzman gibi görülerek taban ücretlerinin uzman katsayısına çıkarılması. Ayrıca teşvik sisteminin de artırılarak koruyucu hekimlikle ilgili de teşvik sisteminin biraz daha aktif devreye girmesi gerektiği kanaatindeyiz.”

Emekli olamayan EYT’liler dikkat! 90 gün içinde maaş bağlanmazsa bunu talep edin
Emekli olamayan EYT’liler dikkat! 90 gün içinde maaş bağlanmazsa bunu talep edin

EYT maaşım neden bağlanmadı sorusu başvurusunu yapıp da emekliliği bekleyenlerce merak konusu olmakta. EYT’liler mart sonu itibarıyla emekli olmak için dilekçelerini verdiler. Dilekçe verildikten sonraki ay EYT’liler emekliliğe hak kazanabiliyorlardı. EYT’lilerin nisan ayında emekli olması beklenirken, başka şehirlerde, iş yerlerinde olan çalışmaları dosyalarında gözükmeyince emeklilikleri gecikmekte. EYT’liler arasında eksik prim günleri olanlar varsa emekli olamıyorlar. EYT’liler 90 gün içerisinde emekli aylığı alamazsa burada SGK’dan avans alabilme durumları mevcut. Peki EYT’lilerin maaş bağlama işlemleri ne zaman tamamlacak? İşte EYT maaşım neden bağlanmadı? sorusunun cevabı ve diğer detaylar.

#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#sağlık çalışanı
#nöbet ücreti
#emeklilik
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Taksi açılış ücretleri gelen son dakika zamla belli oldu! İşte taksi indi bindi ücreti zam oranı