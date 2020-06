Sağlıklı Tatilin Adı “Kiralık Villalar” - Büyük İlgi Görüyor

Türkiye’nin en güzel tatil beldelerinde yüzlerce villa içerek portföyü ile bambaşka bir tatili, sağlıklı bir şekilde yaşamak mümkün. Her anından keyif alacağınız bir deneyim için özel olarak hazırlanan bu villalarda keşfedeceğiniz çok şey var.

Nasıl bir tatil düşlüyorsanız ondan çok daha fazlasına şahit olacağınız bu villalarda her anı mutlu günler sizi bekliyor. Gizlilik konusunda hassas olan misafirlerin de memnun kalacağı, muhafazakar bir tatil için hazır olun!

Sadece Size Ait Bir Villada Tatil Keyfi

Türkiye’nin önde gelen villa kiralama firmalarından Hellovillam’da kiralayabileceğiniz muhafazakar villalarda, havuz ve bahçe dışarıdan görünmez. Hellovillam En İyi Fiyat Garantisi ile, misafirlerinin en ekonomik fiyatlarla en iyi tatili yaşamasına yardımcı oluyor.

https://www.hellovillam.com/ki... adresinden, web sitesinde sunulan muhafazakar villaların listesine ulaşmak mümkün.

Adım attığınız ilk andan itibaren sadece size ait olacak olan villanızda evinizin rahatlığında yemek yapabileceğiniz kapsamlı bir mutfak sizi bekliyor olacak. Tüm ev imkanlarının yer aldığı salon bölümlerinde evinizi aratmayan bir konfor ile karşılaşacaksınız.

Kendinizi evinizde hissederken başkalarından ve istenmeyen bakışlardan da uzak kalacağınızı unutmayın. Hellovillam’da yer alan tüm muhafazakar villalarda havuz sadece size ait. İstediğiniz her an kullanabileceğiniz havuz bölümü özel olarak korunaklı hale getiriliyor.

Dışarıdan görünmeyen havuz ve güneşlenme terasında mahremiyet içerisinde özel bir tatil geçirmek mümkün. Dilerdiğiniz her an huzurlu şekilde güneşin tadını çıkaracağınız villanızda tüm anılarınız sadece size özel olacak.

Doğaya veya Şehir Hayatına Yakın: Tatilinizi Siz Seçin

Hellovillam’da bulunan muhafazakar villalarda pek çok farklı konum avantajı da sizi bekliyor. İster denize çok yakın bir yerde konaklayabilir isterseniz yemyeşil doğa içerisinde huzur bulacağınız bir villada tatil yapabilirsiniz.

Nasıl bir tatil istiyorsanız öyle bir yerde kalacaksınız. Şehir hayatına yakın muhafazakar villaları seçmeniz halinde kısa sürede hareketli yaşantıya dahil olabilir, dilediğiniz zaman sadece size özel olan villanıza çekilerek huzuru deneyimleyebilirsiniz.

Doğa içerisinde bulunan villa alternatiflerinde güne kuş sesleriyle başlayarak kendinizi havuzun serin sularına bırakabilirsiniz. Her şeyi istediğiniz gibi, istediğiniz her an yapabileceğiniz bir tatil mümkün.

Sadece doğa ve şehir yaşantısı değil aynı zamanda denize yakın konumlardaki villalarda tatil yapma imkanınız da mevcut. Gününüzü plajda ve masmavi sularda geçirmek istiyorsanız Hellovillam’da onu da bulacaksınız!

Eğlenceli Bir Tatil İçin Farklı İmkanlar Sizi Bekliyor

Dilerseniz jakuziye sahip bir villada tatil yaparak bedeninizi dinlendirebilir, isterseniz yine sadece size özel bir saunalı villada toksinlerinizden arınabilirsiniz.

Spor salonundan sinema odasına, jakuziden sauna ve buhar odasına kadar pek çok farklı alternatif seçeneğin yer aldığı villalarda konaklarken bir dakika bir sıkılmak mümkün değil. Her şeyiyle düşlerinizdeki tatili yaşatacak olan bu villalarda konaklamak tam bir ayrıcalık.

Hellovillam’daki geniş villa alternatifleri tatilinizi fazlasıyla renkli kılacak. Arkadaşlarınızla veya ailenizle tatil yaparken bir kişinin bile memnun kalmaması mümkün olmayacak.

İki Kişiden Onlarca Kişiye Kadar Konuk Kapasitesi

Muhafazakar villalarda iki kişilik balayı villalarından onlarca kişiyi aynı anda misafir edebilen geniş villalara kadar pek çok farklı alternatifle karşılaşmanız mümkün. Her biri size özel olarak hazırlanan bu villalarda tüm sevdikleriniz ile bir arada güzel bir tatil geçirebilirsiniz.

Hellovillam’da yer alan tüm villalarda konforunuz garanti altında. Size evinizin rahatlığını vermek için hazırlanan bu villalarda tatil yapmanın ayrıcalığını başka hiçbir yerde bulamayacaksınız.

Konuk kapasitesi esnek olan villalarda kalabalık gruplar ve geniş aileler huzurla tatil yapabiliyor. Tatiliniz sırasında sevdiklerinizden uzak kalmadan, ihtiyaçlarınıza göre engelli dostu olan villa seçeneklerinde de keyifle vakit geçirebilirsiniz.

Sağlıklı Tatilin En İyi Alternatifi: Villa Kiralamak

Son zamanlarda herkesin hayatını etkileyen salgın hastalıklardan uzak, sadece sevdiklerinizin kullanacağı bir villada tatil yapmak sizi bütün tehlikelerden koruyacaktır. Hellovillam, sağlık konusundaki hassasiyetlerinizi karşılamak için tüm villalarında özel bir hizmeti ücretsiz olarak sunuyor.

“Süper temizlik” hizmeti ile tüm villalar misafirler ayrıldıktan sonra dezenfekte ediliyor. Özellikle kapı kolu, TV kumandası, merdiven korkulukları gibi yüksek temas yüzeyleri detaylı bir şekilde arındırılıyor. Bu dezenfekte işlemi sırasında evin her noktası en ince detayına kadar temizlenerek hazır hale getiriliyor.

Sadece size ait olan yüzme havuzu da yine aynı şekilde düzenli olarak temizleniyor. Her türlü tehlikeden uzakta, sadece sevdikleriniz ile birlikte güvenli ve sağlıklı bir tatil geçirmek mümkün. Hellovillam ile güneşin tadını çıkarırken aklınızda hiçbir şey olmayacak!

Yüksek Misafirperverlik ve Tam Müşteri Memnuniyeti

https://www.hellovillam.com/ sitesinde yer alan tüm villalar en misafirperver ev sahipleri tarafından kiralanıyor. Villalar, tatiliniz sırasında keyifli günler geçirebilmeniz için gereken her şey hazırlanmış şekilde teslim ediliyor.

Muhafazakar kiralık villalarda mahremiyetinizin gerçekten garanti altında olduğu saha ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Listelenen tüm villalar yerinde kontrol edilip doğrulandıktan sonra Hellovillam’ın portföyüne dahil ediliyor.

Hellovillam’da size özel bir tatil danışmanınız olacağını da unutmayın. Her türlü soru ve talebiniz için tatiliniz boyunca sadece bir telefon ötenizde olacak olan danışmanınız ile müşteri memnuniyeti garanti altına alınıyor.

Huzurlu, özgür ve sağlıklı bir tatil geçirmek istiyorsanız, Türkiye’nin birbirinden güzel tatil destinasyonlarında yer alan yüzlerce villa arasından, Hellovillam güvencesi ile hayalinizdeki villayı bulabilirsiniz.