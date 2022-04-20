Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı 2022: Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve şartları

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi MSÜ taban puanları ve tercihleri gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ( 14 nisan 2022) MSÜ sınavına giren adayların sonuç açıklaması yapıldı. Sınav giren adaylar sınav süreci ve sonrasını araştırmaya başladılar. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında gerçekleştirilecek. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Sahil Güvenliği uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı 18-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/sah... internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru ile ilgili bilgilerin yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz..

REKLAM

Sahil Güvenliği uzaman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak. 2) En az lise mezunu olmak.

En az lise mezunu olmak. 3) 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)

2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) 4) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak. 5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak. (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar)

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak. (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) 6) Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak. 7) Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek. 8) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "…….. Branşında Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "…….. Branşında Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak. 9) Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak. 10) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak. 11) Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Nisan 2022) diğer şartları taşıyor olmak.

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Başvurular; 18 Nisan 2022 saat 14:00’de başlayıp, 25 Nisan 2021 saat 11:00’de sona erecektir. Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/sah... internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZAMN ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ