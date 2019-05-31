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Şahinkaya Kanyonunda yüzer iskele yaptırılacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, deniz yapıları yaptıracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şahinkaya Kanyonu.

Şahinkaya Kanyonu.

Samsun Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu Türkmen Mevki polietilen yüzer iskele yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale. 20 Haziran 2019 tarihinde saat 10:00'da Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası Kat:1 Toplantı Odasında gerçekleştirilecek.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız

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