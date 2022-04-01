SAHUR DUASI: Sahur'da yapılacak dualar, Diyanet Türkçe ve Arapça İmsak duası

İlk sahura bu gece kalkılacak. Müslümanlar ilk orucu 2 Nisan’da tutacaklar. Oruç tutacak olan vatandaşlar Ramazan İmsakiyesi içerisindeki imsak vaktini ve akşam ezanını dikkate alacaklar. Oruç ve dua mevsimi olan Ramazan ayında sahur vaktinde okunacak sahur duası içeriğimizde...

SAHUR DUASI NASIL OKUNUR?

Türkçe Okunuşu

“Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”

Anlamı

“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

PEYGAMBERİMİZİN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…”

KENZ'ÜL ARŞ DUASI OKU

İLK SAHUR NE ZAMAN?

2021 senesinin Ramazan ayı bu akşam itibari ile başlıyor. Bütün islam alemi, bu akşam kendi yaşadıkları il için belirlenen saatlere göre sahura kalkacak ve yarın akşam, akşam ezanı ile beraber ilk oruçlarını açacak.

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SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

İstanbul imsak vakti: 05:12 Akşam ezanı: 19:36

Ankara imsak vakti: 04:59 Akşam ezanı: 19:20

İzmir imsak vakti: 05:25 Akşam ezanı: 19:42

İllere göre sahur saatleri güneşin doğma ve batma saatlerine göre değişiklik gösteriyor. Kendi ilinizin imsakiyesini öğrenmek için alttaki yazıya tıklayabilirsiniz.

İL İL SAHUR SAATLERİ 2022