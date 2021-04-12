Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Sahurda ne yemeli: Uzmanlar Uyardı

Sahurda ne yemeli ve nasıl beslenmeli? Sahurda tok tutan yiyecekler sayesinde günü biraz daha enerjili geçirebilirsiniz. Uzmanlar ise sahurda nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunurken kaçınılması gereken yiyecekleri de açıklıyor. İşte sahurda tok tutan yiyecekler...

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Diyetisyen Candan Aktaş, Ramazan ayında tok tutacak yiyeceklerin başında yumurta ve kuru baklagillerin geldiğini söyledi.

Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesi, sahur ile iftar arasındaki uzun zaman dilimi nedeni ile uzmanlar oruç tutanların bu süreyi açlık çekmeden geçirebilmesine yardımcı olacak tüyolar veriyor. Sahur sofrasında öne çıkan yiyeceklerin başında ise yumurta, kuru baklagiller, süt ve muz geliyor. Medical Park Tokat Hastanesi Diyetisyeni Candan Aktaş, Ramazan ayında beslenme sistemi değiştiğine dikkat çekerek, “Sahur ve iftar arasının çok uzun olması, Ramazanın yaz ayına denk gelmesiyle artan sıcaklıklarla beraber de vücut terlemeyle beraber, vücut su ve mineral kaybediyor. Doğal olarak bizim suyumuzu mutlaka Ramazan'da da düzenli içmemiz gerekiyor. Günlük en az 2-2,5 litre suyu iftar ile sahur arasında tüketmenizi öneriyorum" dedi.



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SAHURDA HAMUR İŞİ VE TATLILARDAN UZAK DURUN

Sahurda çok ağır bir beslenmeyi önermediklerini ifade eden Aktaş, “Sahurda yapılan en büyük yanlışlar, toplum olarak hamur işi ve tatlılar tüketmemiz. Hamur işi ve tatlılar tükettiğimizde kan şekerimiz hızlı yükselip, hızlı düşüyor. Doğal olarak da daha çabuk acıkabiliyoruz. Kısa bir kahvaltıyla, peynir, yumurta, süt gibi besinler tüketebiliriz" diye konuştu.



TOK TUTACAK YİYECEKLERİN BAŞINDA YUMURTA GELİYOR

Sahurda tok tutacak yiyeceklerin başında yumurtanın geldiğini ifade eden Aktaş, “Mutlaka sahurda yumurta tüketmenizi istiyorum, haşlanmış olabilir. Bir diğeri kuru baklagiller, kuru baklagiller lif içeriği yüksek olduğu için tok tutmanızı sağlayacaktır. Bir diğeri muz. Muz hep korkulan bir meyvedir. Fakat muzun potasyum içeriği yüksek olduğu için kas kramplarını önlemektedir. Kas krampları özellikle bizim Ramazanda çok sık gözlemlediğimiz bir olaydır" şeklinde konuştu.

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Sahurda ne yemeli?

Sahurda Zeytin Ve Sucuktan Uzak Durun!

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, sahurda zeytin ve sucuktan uzak durulmasını önerdi.

Uzun oruç saatleri sonucu vücudumuzun ihtiyacı olan suyu yeteri miktarda alamadığımızı söyleyen Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, “Bu durumda fazla miktarda su ihtiyacını ortaya çıkarabilecek besinlerden uzak durulması en doğru seçim olacaktır. Bu nedenle sahurda tüketeceğiniz besinlere ekstra dikkat etmelisiniz. Eğer çok tuzlu içeriği olan besinleri veya baharatlı besinleri tüketmeyi tercih ederseniz gün içerisinde suya olan eğiliminiz artacaktır. Bu durumda ramazanın çok daha zor geçmesine neden olabilir. Sahurda genel olarak pratik olması nedeni ile kahvaltı tercih edilmektedir" dedi.

Özellikle protein içeriği yüksek olan yumurta, peynir ve yoğurt gibi besinlerin tercih edilmesi ayrıca domates, salatalık ve yeşillik tüketilmesinin de hem tokluk hem de su ihtiyacını gidererek gününüzün daha rahat geçirmenizi sağlayacağını anlatan Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, daha sonra şunları söyledi; “Özellikle içerisinde yoğun miktarda tuz ve baharat bulunan sucuk ile tuz içeriği yüksek olan zeytinin sahurda bulunması su ihtiyacını arttıracağı için sahurda kesinlikle tüketilmemesi gereken besinler olarak düşünülebilir. Zeytini sadece tuzsuz olanlarını dilerseniz tercih edebilirsiniz.

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SAHUR'DA 1 LİTRE SU İÇİN

Su ihtiyacı insanın olmazsa olmazdır. Birçok kişi ramazan ayında açlıktan değil ama susuzluktan dolayı zorlanmaktadır. Bu nedenle sahurda yeterli düzeyde yapılamayan su stoğu gün içerisinde suya olan ihtiyacınızı arttıracaktır. En az yarım litre olması şartı ile en fazla bir litreye yakın su içebilirsiniz. Ama ne kadar fazla su içerseniz için su ihtiyacınız gün içerisinde yine olacaktır. Ayrıca suya ek olarak bol miktarda yeşillik tüketebilirsiniz. Yoğurt, ayran veya cacık gibi hem tok tutan hem de su ihtiyacınızı azaltacak yiyecek ve içeceklerde yine sahurda sizlere alternatif olabilir. Genellikle sorulan sorulardan birisi de “suyu ne zaman içmeliyim"'dir. Su içmenin herhangi bir zamanı olmamakla birlikte sahur sonrası içilmesi tokluk hissinizin biraz daha yüksek olmasını sağlar. İftardan sahura kadar olan zaman aralığında da vücut fonksiyonlarınızın düzenli çalışması için suyu ihmal etmemelisiniz."

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Sahurda ne yemeli ve nasıl beslenmeliyiz? Ramazan ayında niyetli olacak vatandaşlar için uzmanlardan sahur uyarıları geliyor. Sucuk, zeytin ve bazı gıdalardan uzak durulması gerektiğini açıklayan uzmanlar, tok tutan yiyecekleri de açıkladı. Aynı zamanda sahurda su içilmesi gerektiğini de bildirdiler. Peki sahurda ne yemeli ve sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir?